UP में अब NRC और CAA का विरोध करने वालों पर NIA की नजर, ये भी रडार पर

देश के 15 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी की जा चुकी है। इसी कड़ी में अब दिसंबर 2019 में बेनियाबाग और बजरडीहा में सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग एनआईए की रडार पर आ गए हैं।

पिछले कुछ दिनों से देश में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। अब तक करीब 15 राज्यों में ये कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में अब दिसंबर 2019 में बेनियाबाग और बजरडीहा में सीएए और एनआरसी का विरोध प्रदर्शन करने वाले लोग एनआईए की रडार पर आ गए हैं। यानी प्रदर्शन में शामिल और बवाल करने वाले सभी युवाओं पर इंटेलीजेंस इकाईयां नजर रखेंगी। हालांकि इन मामलों में भेलपुर और चौक थाने में पहले ही कई लोग नामजद किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं अग्निपथ और ज्ञानवापी मामले में प्रदर्शन करने वाले भी एनआईए की निगरानी के दायरे में हैं।

NIA will now monitor those opposing NRC and CAA in UP