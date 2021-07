बिना रोक-टोक यूपी आ सकते हैं गोवा, उड़ीसा के लोग, नहीं दिखानी पड़ेगी कोविड जांच रिपोर्ट

No Covid report for people coming from Goa Odisha and Andhra Pradesh to UP- गोवा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को कोविड (Covid-19) जांच या वैक्सीनेशन रिपोर्ट (Vaccination Report) नहीं दिखानी पड़ेगी। इन राज्यों से आने वाले लोग बिना किसी रोक-टोक के यूपी आ सकते हैं।