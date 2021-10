विधानसभा चुनाव तक जनता पर नहीं लगेगा कोई नया टैक्स, बिजली दरें भी हो सकती है कम

No new tax will be imposed on the public till the assembly elections- यूपी विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav) में कुछ ही महीने का वक्त बचा है। चुनावी तैयारियों के बीच योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वे जनता पर किसी भी तरह का नया टैक्स नहीं लगाने वाली है। इसी फैसले के तहत ताजमहल के दीदार के लिए टिकट दर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।