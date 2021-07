प्रदेश में महज 90 कोरोना के नए केस किए गए दर्ज, 41 जिलों में नहीं मिला एक भी केस

Not not a single case of covid found in 41 districts- सर्वाधिक टेस्‍ट और वैक्सिनेशन में यूपी ने देश के दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ते हुए अपने नाम एक नया रिकार्ड हासिल किया है। महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली, आंध्र प्रदेश समेत दूसरे प्रदेशों को पछाड़ते हुए कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है।