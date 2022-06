इन 15 स्कूलों को थमाया गया नोटिस, नहीं मिला जवाब तो बंद हो सकते हैं School

Schools Update: स्कूलों में हो रही लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर 15 स्कूलों को नोटिस थमा दिया गया है। इतनी ही नही बल्कि...

कार्य प्रगति में न्यून रहे 15 विद्यालयों को डीआईओएस ने कारण बताओ नोटिस जारी कर बोर्ड को इनके सूची भेजकर मान्यता प्रत्याहरण की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इन विद्यालयों का स्तर वेबसाइट, वेबपेज व ई-मेल आईडी बनाने में काफी न्यून होने पर डीआईओएस ने यह कदम उठाने की बात कही है।

Notice Release for 15 Schools to close in UP Unnao