डॉक्टर नहीं कर सकेंगे हेरा-फेरी, अब Attendance के लिए करना होगा व्हाट्सएप, जारी हुआ नया नियम

Doctors Attendance New Rule: डॉक्टरों को अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नया नियम अपनाना होगा है। इस नियम में स्वास्थ्य विभाग की टीम औचक निरीक्षण कर उपस्थिति भी देखेगी।

अब स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के लिए उपस्थिति दर्ज कराने का नियम और कड़ा हो गया। उपस्थिति के लिए आले के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर सेल्फी डालनी होगी। यही नहीं, इसकी औचक चेकिंग भी होगी। ड्यूटी के दौरान डॉक्टर की सेल्फी किसी भी समय मांगी भी जा सकती है। अपर स्वास्थ्य निदेशक द्वारा यह निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला अस्पताल, सीएचसी-पीएचसी और अर्बन पीएचसी के अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे। लखनऊ से लेकर कानपुर मंडल में बड़ा बदलाव हुआ है।

Now Doctors has to be Update Selfie in Whatsapp Group for Attendance