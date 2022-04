कृषि विश्वविद्यालय में अब जेईई स्कोर के आधार पर एकेटीयू से काउंसलिंग द्वारा मिलेगा दाखिला, जानिए क्या है तरीका

UP Agriculture University Update: प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में अब इंजीनियरिंग के छात्रों को जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके बाद एकेटीयू से काउंसलिंग कराकर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों में दाखिला मिलेगा।

प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब कृषि विश्वविद्यालय में यूपी-कैटेट से इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिलेगा। बल्कि इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए छात्रों को जेईई मेंस परीक्षा क्वालीफाई करनी होगी और एकेटीयू की काउंसलिंग में भी सम्मिलित होना होगा। बता दें कि यह पहला मौका है, जब कृषि विवि में यूपी-कैटेट के अलावा एकेटीयू की काउंसिलिंग से प्रवेश होगा। सत्र 2022-23 से इसे लागू कर दिया जाएगा।

Now Students Have to clear JEE for Admission in Agriculture University