यूपी में बिकेगा 100 प्रतिशत शुद्ध ऑक्टेन-100 पेट्रोल, हाई क्वालिटी फ्यूल में होगी ये खासियत, जानें कीमत

Octane 100 petrol selling n kanpur know about its qualities and price- उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ऑक्टेन-100 पेट्रोल की 16 हजार लीटर की पहली खेप पहुंच चुकी है। इसे पॉश एरियाज के पेट्रोल पंप पर बेचा जाएगा, जहां लग्जरी कारों के शौकीन लोग इसे आसानी से खरीद सकें।