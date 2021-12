Omicron in India ओमिक्रोन कंट्रोल के लिए पीएम मोदी ने UP समेत 10 राज्यों में भेजी 'सेंट्रल मल्टी डिस्प्लीनरी टीम'

Omicron in India दुनियाभर में कोरोना वायरस वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत में भी इसके केस में लगातार उछाल देखा जा रहा है.

लखनऊ Published: December 25, 2021 03:50:00 pm

लखनऊ. Omicron cases in UP, केंद्र सरकार ने ओमिक्रोन से प्रभवित सभी राज्यों के लिए 'सेंट्रल मल्टी डिस्प्लीनरी टीम' का गठन किया है। जो वायरस प्रभावित सभी राज्यों में जाकर उसकी रिपोर्ट तैयार करेगी। जिससे उसे फैलने से रोका जा सके। साथ ही उससे प्रभावित लोगों को बचाने में सहायता की जा सके। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में 'सेंट्रल मल्टी डिस्प्लीनरी टीम' को भेजा गया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में 3 केस पाए गए हैं।

केंद्र की टीम क्या काम करेगी?

पीएम मोदी द्वारा भेजी गई 'सेंट्रल मल्टी डिस्प्लीनरी टीम' को भेजा गया है। जिसका काम 5 सूत्रों पर आधारित होगा।

1 कांटैक्ट ट्रेसिंग, सर्विलेंस और उस पूरे क्षेत्र का ओपेरेशनल काम जो भी होगा उसकी ज़िम्मेदारी इनकी होगी।

2 कोरोना टेस्ट, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल भेजना, उसकी रिपोर्ट की मॉनिटरिंग, INSACOG (जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए) से लगातार संपर्क में रहना।

3 कोरोना वायरस और उसके मरीज के व्यवहार में आ रहे बदलावों पर नज़र।

4 हॉस्पिटल बेड, एंबुलेंस, ऑक्सीज़न, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था और इनसे सीधा संपर्क बनाए रखना।

5 कोरोना वैक्सीन के प्रोसेस की डेली रिपोर्ट तैयार करना।



Omicron Cases in UP, यूपी में ओमिक्रोन केस

Omicron Cases In uttar pradesh उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को देखते हुए सरकार ने तेजी से जिला स्तर पर मॉनिटरिंग और ट्रेसिंग में बदलाव किए हैं। जिसके बाद पिछले 24 घंटों में 2 जिलों में 3 ओमिक्रोन के केस पाए गए हैं। इस समय गाजियाबाद में 2 और रायबरेली में 1 ओमिक्रोन वायरस का पॉज़िटिव केस पाया गया है।

उत्तर प्रदेश में ओमिक्रोन के 3 पॉज़िटिव केस मिलने से सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने इसको लेकर अभी तक जो भी गाइड लाइन जारी की है। उसमें सिर्फ स्वतः सुरक्षा और ऑक्सीज़न की पर्याप्त मात्र में उपलब्धता ही दिखाई दे रही है। जबकि पब्लिक के बीच इसको लेकर अभी भी कोई जागरूकता देखने को नहीं मिल रही है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें