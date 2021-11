दिसंबर से गेहूं-चावल के साथ एक किलो दाल, नमक और तेल फ्री, दिखाना होगा टीकाकरण प्रमाणपत्र

One kg Pulses, Salt and Oil Free with Wheat-Rice from December- उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chuanav) से पहले प्रदेश वासियों को गेहूं और चावल मुफ्त मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके अलावा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मिलने वाले खाद्यान्न के साथ-साथ एक किलो दाल, एक लीटर खाद्य तेल और एक किलो नमक भी फ्री दिया जाएगा।