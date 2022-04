रामचरितमानस की प्रासांगिकता को समझाएगा स्कूल ऑफ राम, रामनवमी के अवसर पर एक माह के कार्यक्रम का होगा शुभारंभ

School of Ram- स्कूल ऑफ राम के संस्थापक संयोजक प्रिंस तिवाड़ी कहते हैं कि श्रीरामचरितमानस में निरूपित जीवन-व्यवस्था एक आदर्श समाज व आदर्श राज्य की कोरी कल्पना मात्र न होकर पूर्णतः अनुभवगम्य और व्यावहारिक है।

गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीरामचरितमानस केवल भक्तिमार्ग के साधकों का भाव ही पुष्ट नहीं करती, बल्कि उनका आध्यात्मिक, सामाजिक व व्यवाहरिक जीवन का मार्गदर्शन भी करती है। एक सम्पूर्ण व्यावहारिक जीवन दर्शन को समेटे हुए यह एक ऐसा ग्रन्थ है जिसने हम संसारी जीवों के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन के विभिन्न अंगों के लिए आदर्श स्थापित किया है। इसी तर्ज पर स्कूल ऑफ राम रामनवमी के अवसर पर एक माह के प्रमाणपत्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। स्कूल ऑफ राम के संस्थापक संयोजक प्रिंस तिवाड़ी कहते हैं कि श्रीरामचरितमानस में निरूपित जीवन-व्यवस्था एक आदर्श समाज व आदर्श राज्य की कोरी कल्पना मात्र न होकर पूर्णतः अनुभवगम्य और व्यावहारिक है।

One Month Program of School of Ram will be Launched on Ramnavmi