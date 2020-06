बीजेपी संगठन में पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू, कई नेताओं से छिनेगी कुर्सी, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को मिलेगा मौका

- BJP अब जिलों में भी लागू करेगी One person One Post का फॉर्मूला - सामाजिक और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में Bhartiya Janta Party

लखनऊ. भारतीय जनता पार्टी (BJP) में संगठन के पुनर्गठन (Sangthan Resuffle Formula) की प्रक्रिया तेज हो गई है। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav 2020) व विधानसभा चुनाव (UP Vidhansabha Chunav 2022) के मद्देनजर संगठन को और मजबूत करने के लिए भाजपा अब प्रदेश संगठन (UP BJP Sangthan) की तरह क्षेत्र व जिलों में भी 'एक व्यक्ति, एक पद' (One person One Post) का फॉर्मूला लागू करेगी। जिलों से ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची मंगाई गई है जो संगठन के साथ सरकार के विभिन्न विभागों में नामित किए जा चुके हैं। पार्टी आलाकमान की कोशिश है कि जिलों में एक से अधिक पदों पर कुंडली जमाये बैठे नेता अब केवल एक ही पद का दायित्व ही संभालें, ताकि अधिकतम कार्यकर्ताओं को समायोजित कर जिलों में सामाजिक और जातीय समीकरण को साधा जा सके।

भारतीय जनता पार्टी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए बनी कमेटी में केवल उन कार्यकर्ताओं को शामिल किया है जो न तो खुद चुनाव लड़ेंगे और न ही अपने परिजनों को मैदान में उतारेंगे। इसके अलावा पार्टी संगठन में उन निष्ठावान कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो लगातार सक्रिय हैं। साथ ही दूसरे दलों से आये नेताओं को भी पार्टी में उचित सम्मान देने की तैयारी है। वहीं, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को संगठन से बाहर की राह दिखाई जाएगी। पार्टी आलाकमान के इस फरमान से कई पदों का लुत्फ ले रहे भाजपाइयों में बेचैनी बढ़ गई है। वहीं, वे निष्ठावान कार्यकर्ता अधिक उत्साहित हैं, जिनको संगठन में अपने समायोजन की राह आसान दिखने लगी है। गौरतलब है कि एक व्यक्ति एक पद फॉर्मूले पर सख्ती से अमल होने के कारण ही बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन लंबित चल रहा था, लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व की हरी झंडी के बाद जल्द ही पदाधिकारियों के घोषणा होने की संभावना है।

यह भी पढ़ें : बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल जल्द, कई नेताओं से छिनेगी कुर्सी और इन्हें मिलेगा अहम पद