OP राजभर ने बिहार CM नीतीश कुमार पर किया कमेंट, तेजस्वी से पूछा सवाल

Bihar CM Nitish Kumar के शपथ लेते ही ओमप्रकाश राजभर ने अपने चुटीले अंदाज में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये तीनों दल जाति जनगणना में भारतीय जनता पार्टी को बाधक बताते थे। अब तो इन सभी पार्टियों की सरकार है तो उन्हें जाति जनगणना जल्द से जल्द शुरू कर देनी चाहिए। उत्त्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेटओपी राजभर ने सवाल करते हुए उनपर चुटकी ली।

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने नीतीश-तेजस्वी पर जाति जनगणना को लेकर तंज कसा है और कहा इन सभी पार्टियों को जल्द से जल्द जनगणना शुरू कर देनी चाहिए जिससे सभी लोगों को पता चले कि आप सभी के हितकारी हैं। आपको बताते चलें कि बिहार में नितीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाई है. जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बनें हैं.

Bihar CM Nitish Kumar with Tejasvi Yadav as Deputy CM of BIhar