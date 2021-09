Opinion: अंतरराष्ट्रीय मैच और IPL से बदल सकती है यूपी की तस्वीर

Opinion- बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (Board Of Control for Cricket in India) यानी बीसीसीआई (BCCI) ने अगले एक साल का क्रिकेट शेड्यूल जारी किया है। इसमें से एक मैच की मेजबानी लखनऊ भी करेगा। करीब चार साल बाद टीम इंडिया लखनऊ के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में रनों की बारिश करती नजर आएगी। श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टी-20 सीरीज (India vs Sri Lanka T20 series) के तीसरे मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं। उत्साह की एक वजह आईपीएल (IPL) भी है। अगले वर्ष होने वाले आईपीएल (India Premier League) में आठ की बजाए दस टीमें हिस्सा लेंगी। यानी दो नई टीमें शामिल होंगी। और इसमें लखनऊ की टीम प्रबल दावेदार है। मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई आदि की तरह लखनऊ की भी अपनी टीम होगी। यदि ऐसा हुआ तो यह यूपी के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

इकाना स्टेडियम के निर्माण के बाद से यहां केवल एक ही मैच में टीम इंडिया ने अपना जौहर दिखाया था, जिसमें भारत ने वेस्टइंडीज को धूल चटा दी थी। टीम इंडिया उसके बाद एक भी मैच यहां खेलने नहीं आई, लेकिन अफगानिस्तान जैसी अंतरराष्ट्रीय टीम ने इकाना को अपना ऑफिशियल होम ग्राउंड बनाया। उसने वेस्टइंडीज के खिलाफ यहां कई मैच भी खेले। मगर असल मजा तो टीम इंडिया को खेलते हुए और आईपीएल की टीमों को प्रदर्शन करते देखने में हैं। बीसीसीआई मैच से खिलाडिय़ों के साथ ही पिच का भी प्रदर्शन भांपेगी। यह देखा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के अनुकूल यहां माहौल है या नहीं। माना जा रहा है कि इस परीक्षा में इकाना सफल हो जाएगा। क्योंकि स्टेडियम वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हैं। बड़े-बड़े दिग्गजों ने भी इसकी तारीफ की है।

आईपीएल में यदि लखनऊ की टीम शामिल होती है, तो यह न सिर्फ लखनऊ बल्कि पूरे उप्र के लिए भी खेल जगत में नए दरवाजे खोलेगा। यूपी के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है। सुरेश रैना, आरपी सिंह, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, महिला खिलाडियों में दीप्ति शर्मा जैसे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी यूपी की ही देन हैं। लखनऊ की आईपीएल टीम बनी तो यहां के नए ऊर्जावान खिलाड़ियों को उसमें जगह मिलेगी, उन्हें पहचान मिलेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने बीच के खिलाड़ियों को देख जूनियर लेवल के खिलाड़ियों में भी खेल के प्रति उत्साह बढ़ेगा। यूपी में नई-नई स्पोर्ट्स एकेडमी खुलेंगी। यूपी में खेल से जुड़े व्यवसाय बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेगा, अन्य खेल के प्रतिष्ठान खुलेंगे। अपनी अदब और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर लखनऊ खेल के हब के तौर पर भी देश-विदेश में जाना जाएगा। लेकिन इसके लिए यूपी सरकार को भी खुद को तैयार करना होगा। यदि ऐसा हो सका तो यूपी को क्रिकेट का सिरमौर बनने में देर नहीं लगेगी।

- अभिषेक गुप्ता