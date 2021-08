स्वरोजगार के हैं इच्छुक तो करें इस योजना में आवेदन, मिलेंगे 10 लाख, 8वीं पास कर सकते हैं आवेदन

Package of 10 Lakh for Self Emplyment PM Employment Generation Program- प्रदेश सरकार ने स्वरोजगार को लेकर कई नई राहें खोली हैं। इसी में से एक है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन (Pradhanmantri Rojgar Srijan) कार्यक्रम। इसमें 10 लाख तक की सालाना आर्थिक मदद मिलने के साथ ही 15 से 25 फीसदी मनी मार्जिन के रूप में अनुदान दिया जाएगा। योजना की खास बात यह है कि इसके लिए आठवीं पास अप्लाई कर सकते हैं।