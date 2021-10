जोरदार बारिश से किसान परेशान, खेतों में बिछी धान की फसल, सब्जियां भी सड़ीं

Paddy Crop Destroyed in the Fields Due to Heavy Rain- प्रदेश में लगातार दो दिनों से जोरदार बारिश (Heavy Rain) ने फसलों को प्रभावित किया है। सब्जियां सड़ गई हैं, खेत तालाब बन गए हैं। कई जगह खेतों में धान कटी हुई रखी थी जो अब डूब चुकी है। कई जिलों में हालात बदतर हैं।