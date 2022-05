Petrol and Diesel Rate Today (29th May 2022): पेट्रोल व डीजल की बढ़ी कीमतों से कंपनियों की बल्ले-बल्ले, जानें आज की ताजा कीमतें

Petrol and Diesel Rate Today (29th May 2022), उत्तर प्रदेश में आज यानी कि रविवार को पेट्रोल व डीजल की कीमतें में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज पेट्रोल व डीडल की कीमतें स्थिर बनी हुईं हैं। आज उत्तर प्रदेश में पेट्रोल औसतन पेट्रोल 96.57 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिनों 21 मई को केन्द्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम किया था जिसके बाद पेट्रोल व डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ था। इस बदलाव के बाद से पेट्रोल व डीजल की कीमतों स्थित हैं। वेश्विक स्तर पर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हुए बदलाव के बाद तेल कंपनियों को फायदा हो रह है।

जानें कब हुआ कीमतों में बदलाव पिछले दिनों 21 मई व 6 अप्रेल को पेट्रोल की कीमतों में परिवर्तन हुआ था। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को कम किया था। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा एक साथ घटाई गईं एक्साइज ड्यूटी के बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल व डीजल 12-12 रुपये प्रति लीटर सस्ता हुआ था। पिछले दिनों 21 मई को पेट्रोल व डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा बदलाव किया गया था। केन्द्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर 8 व 6 रुपये कम कि हैं। कम की गई एक्साइस ड्यूटी के बाद उत्तर प्रदेश में पेट्रोल व डीजल की कीमतों में गिरावट आई है। आज 26 मई को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये और डीजल 89.76 लीटर बिक रहा है।

Petrol and Diesel Rate Today (29th May 2022): इन शहरों में इस रेट पर मिल रहा पेट्रोल - गाजियाबाद Petrol and Diesel Price Ghaziabad में पेट्रोल 95.68 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.75 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है।

- नोएडा Petrol and Diesel Price Noida में पेट्रोल 95.97 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90.00 रुपए प्रति लीटर दर से मिल रहा है। - लखनऊ (Petrol and Diesel Price Lucknow) में पेट्रोल 96.57 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.76 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रह है।

- अलीगढ़ (Petrol and Diesel Price Aligarh) में पेट्रोल 89.76 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.25 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। - बरेली (Petrol and Diesel Price Bareilly) में पेट्रोल 96.68 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.86 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।

- गोरखपुर (Petrol and Diesel Price Gorakhpur) में पेट्रोल 96.80 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.98 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। - मेरठ (Petrol and Diesel Price Meerut) में पेट्रोल के दाम 96.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 89.40 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है।