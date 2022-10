खतरनाक मंसूबों के साथ जाल फैला रहा था PFI, ATS की जांच में चौकाने वाले खुलासे

यूपी एटीएस की जांच में सामने आया है क‍ि पीएफआई अपने जिहादी मिशन में लड़कों को भर्ती करने के बाद उनको अपनी पॉल‍िट‍िकल व‍िंग में भी ट्रेनिंग देता था, ताकि पॉल‍िट‍िकली लोगों को जोड़ने में मुश्किल न हो। पीएफआई में काम कर रहे सक्रिय सदस्य आतंकी संगठन आईएसआईएस से काफी ज्यादा प्रभावित थे।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) बड़े ही खतरनाक मंसूबों को लेकर आगे बढ़ रहा था। ये खुलासा पीएफआई मामले की जांच कर रही उत्‍तर प्रदेश पुल‍िस और एटीएस ने किया है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। जिसमें सामने आया कि पीएफआई ने अपना नेटवर्क फैलाने के लिए मुसलमानों को कई कैटेगरी में बांट रखा था। जबकि कुछ मुसलमानों को सिर्फ चंदा लेने के लिए रखा गया था। इसके पीछे की मंशा अपने संगठन को फाइनेंशियली मजबूत रखना था। पीएफआई की नजर सबसे ज्यादा छात्रों के ग्रुप्स पर होती थी। ताकि ये मुस्लिम यूथ को आईएस आर्गेनाइजेशन से जोड़ सकें। पीएफआई के एजेंडे में ये भी था कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम युवक मदरसों में जाकर दीनी तालीम लें। पीएफआई के लोग शरीयत की बातों को मुस्लिम युवाओं को जोड़ तोड़कर अपने एजेंडे के हिसाब से सबको बताते थे।

PFI had dangerous plans Shocking revelations in the investigation of UP ATS