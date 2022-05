इस्लामिक शिक्षा और मदरसों में बदलाव के लिए हाई कोर्ट में PIL, यूपी बोर्ड में शामिल कराने की तैयारी

उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर के बाद अब एक और बड़ा मुद्दा विवाद बनता नज़र आ रहा है। जिसमें इस्लामिक शिक्षा पद्यति और मदरसों को उत्तर प्रदेश बोर्ड मे मर्ज करने की बात कही गई है।

Updated: May 06, 2022 06:48:39 pm

उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा में बड़े के लिए हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है। जिसमें उच्च शिक्षा के लिए मदरसा और इस्लामिक शिक्षा प्रणाली को यूजीसी के ज़रिए भी कंट्रोल और मॉनिटर करने पर काम करने के हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल किया है।

Madarsa as Islamic Education Center for hub of Muslims Symbolic Photo