व्हिस्की, बीयर नहीं 1 अरब से ज्‍यादा की देसी शराब गटक गए यूपी के इस जिले के लोग

Whiskey Beer Not People this district UP drank 1 billion Desi Sharab यूपी में शराब के बहुत शौकीन हैं। एक ढूंढ़ों हजार मिलते हैं। पर आप जानते हैं यूपी का एक ऐसा जिला है जहां शराब के शौकीनों ने डेढ़ अरब की शराब पी डाली, वो भी व्हिस्की, बीयर नहीं देसी शराब गटक गए। इस जिले के नाम जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। शराब के दीवानों की कई और ऐसी बातें हैं जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे।

लखनऊ Published: April 07, 2022 08:17:39 am

यूपी का एक ऐसा जिला जहां शराब के शौकीनों ने सिर्फ एक साल में एक अरब की शराब पी डाली। और यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि, व्हिस्की, बीयर नहीं 1 अरब रुपए की देसी शराब गटक गए। यूपी सरकार का आबकारी विभाग वर्ष 2021-22 में आए इन आंकड़ों को देखकर चौंक गया। अब आप इस जिले के बारे में जानने को उत्सुक होंगे तो देसी शराब के शौकीनों का यह जिला है पीलीभीत। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो राजस्व के हिसाब से यह बिक्री शानदार है।

पीलीभीत जिले में वर्ष 2021-22 में देसी शराब की 58,01343 लाख लीटर की बिक्री हुई। इस वक्त देसी शराब का सरकारी रेट 226 रुपए प्रति लीटर है। इस हिसाब से देखा जाए तो 58,01343 लाख देसी शराब की कीमत हुई 1,31,11,03518 रुपए। यानि 1.31 अरब से ज्यादा की देसी शराब पीलीभीत के लोग गटक गए।

80 करोड़ की बिकी अंग्रेजी शराब अब अगर हम पीलीभीत में अंग्रेजी की बिक्री के बारे में बात करें तो वह भी कम नहीं थी। अंग्रेजी शराब की 750 ML की 10,38,567 बोतल बिक्री हुई है। 750ml की अंग्रेजी शराब की बोतल को 750 रुपए से गिने तो आने वाले आंकड़ों को देखकर आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। 70 करोड़ 90 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बिकी है।

यह भी पढ़ें यूपी में आज से शराब महंगी, शराब के शौकीन मायूस करीब 20 करोड़ की बिकी बियर पीलीभीत जिले में बियर पीने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस सत्र में 18 लाख 12 हजार से ज्यादा बीयर केन की बिक्री दर्ज की गई है। जिसकी कुल अनुमानित कीमत 19 करोड़ 94 लाख रुपए से कुछ अधिक होगी। अब अगर जिले में कुल शराब की बिक्री को देखा जाए तो करीब ढाई अरब रुपए की शराब बिकी है। इस बिक्री से आबकारी विभाग के तो मजे आ गए। सरकार खजाना भी जमकर भरा।

