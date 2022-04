UP के 100 गाँव में खिलाड़ियों को मिलेगा ओपन Gym, देखें list

योगी सरकार ने की ग्राम स्तर पर खेल प्रतिभाओं को निखारने की बड़ी तैयारी कर ली है। युवा कल्याण विभाग मनरेगा योजना से गांव-गांव में खेल मैदान विकसित कराएगा।

उत्तर प्रदेश सरकार अब गांव-गांव में छोटे खेल मैदानों से निकलने वाले खिलाड़ियों को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ी सौगता देने जा रही है। पहले चरण में 100 ग्राम पंचायतों में उसने खेल मैदानों को विकसित करने और वहां ओपन जिम खुलवाने की बड़ी तैयारी की है। खिलाड़ी खेलने के साथ अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखें इसकी चिंता सरकार कर रही है। खेलों को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को खेल की सुविधा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

File Photo of Open Gym in UP Villagers