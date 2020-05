पीएम सम्मान निधि के 6000 रुपये चाहिए तो आज ही करें रजिस्ट्रेशन, फार्म भरने का यह है आसान तरीका, सबसे ज्यादा यूपी के किसान पंजीकृत

लखनऊ. लॉकडाउन में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं है। तीन मई तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना से अब तक 9 करोड़ 59 लाख 35 हजार 344 किसानों को फायदा मिल चुका है। इनमें सबसे ज्यादा 2 करोड़ 17 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसान हैं। स स्कीम के तहत साल भर में किसानों को हर चार महीने पर 2000 रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं। साल भर में कुल 6000 रुपए मिलते हैं। इस योजना का लाभ लेने में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों से आगे है। ही 9.59 करोड़ लोग अब तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी करीब पांच करोड़ किसान इस योजना का लाभ लेने से वंचित हैं, जिनमें यूपी के लोगों की तादाद काफी है। अगर आपने अभी इस योजना का लाभ नहीं लिया तो अब देर न करें। योजना का लाभ लेने के लिए आप खुद ऑनलाइन आवेदन करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कभी भी आवेदन किया जा सकता है।

क्या है पूरी प्रक्रिया

सबसे पहले आपको विभाग की वेबसाइट pm kisanyojana.gov.in जाना होगा। जहां आपको FARMER CORNERS का विकल्प दिखेगा। वहां NEW FARMER REGISTRATION का विकल्प मिलेगा। क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी, जहां आपका आधार नंबर और कैप्चा भरना होगा। 'Click Here पर क्लिक करते ही आपके सामने एक अन्य पेज खुल जाएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपकी डिटेल आ जाएगी और अगर नहीं हैं स्क्रीन पर आपको लिखा दिखेगा ‘RECORD NOT FOUND WITH GIVEN DETAILS, DO YOU WANT TO REGISTER ON PM-KISAN PORTAL’। यहां आपको YES करना होगा। जिसे क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा और वहां एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसे आपको सावधानी पूर्वक सही-सही डिटेल भरनी होगी। IFSC कोड के साथ बैंक खाते की पूरी डिटेल भरने के बाद इसे Save कर दें। इसमें बैंक खाते की जानकारी भरते समय IFSC कोड ठीक से भरें। फिर उसे सेव कर दें।

...और हो गया आपका रजिस्ट्रेशन

Save पर क्लिक करते ही एक अन्य पेज खुलेगा, जिसमें जमीन की डिटेल मांगी जाएगी। इसमें खसरा नंबर और खाता नंबर भरना होगा, जिसे सेव कर दें। ऐसा करते ही आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन और रिफरेंस नंबर मिलेगा, जिसे सुरक्षित रखें। रजिस्ट्रेशन प्रकिया पूरी होने के बाद आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा।