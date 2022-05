राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे परौंख, चप्पे-चप्पे पर इतनी कड़ी सुरक्षा

President Visit: दो से चार जून तक राष्ट्रपति कानपुर दौरे पर है। राष्ट्रपति के साथ उनके गांव प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हो रहे हैं।

Updated: May 27, 2022 04:58:26 pm

राष्ट्रपति की मातृभूमि परौंख में होने वाले कार्यक्रम में अब रामनाथ कोविंद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। कई दिन से चल रहीं संभावनाओं पर गुरुवार को विराम लग गया। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा के संदेश के बाद प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले दिनों परौंख दौरे पर आए मुख्य सचिव ने साफ कर दिया था कि पीएम भी रहेंगे। राष्ट्रपति तीन जून को विशेष विमान से लखनऊ से कानपुर स्थित सिविल एयरपोर्ट पर उतरेंगे। यहां से कानपुर देहात स्थित परौंख में होने वाले कार्यक्रम में शरीक होंगे। कार्यक्रम का प्रस्तावित समय शाम तीन से साढ़े चार बजे तक है। इसके बाद कोविंद कानपुर के सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे।

PM Modi Come With President Ramnath Kovind in Kanpur Paraunkh