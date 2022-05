पीएम के स्वागत में सीएम योगी और यूपी के मंत्रियों ने किया रात्रि भोजन, मोदी ने बैठक में सुशासन की दी शिक्षा

PM Modi meeting with UP Cabinet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे के बाद वापस लखनऊ पहुंचे। यहां यूपी के मंत्रियों के साथ बैठक की। सीएम योगी ने पीएम के स्वागत में रात्रिभोज का भी आयोजन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे बाद वापस लखनऊ पहुंचे। यहां अमौसी हवाई अड्डे पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा के कई नेताओं व मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। लखनऊ 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने न केवल मंत्रियों को सुशासन की शिक्षा दी बल्कि सभी के साथ रात्रि का भोजन भी किया।

PM Modi in Lucknow Uttar Pradesh take dinner with CM yogi and Cabinet