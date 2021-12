शबाना से पीएम मोदी ने की बात, 9 महीने की बेटी को गोद में लेकर खिलाया

प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुम्भ में प्रधानमंत्री ने मंगलवार को जहां नारी शक्ति, देश की शक्ति का मंत्र दिया तो वहीं उन्होंने सरकारी प्रोत्साहन व योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबन से आत्मनिर्भरता की डगर पर बढ़ चलीं महिलाओं से संवाद भी किया। यह संवाद बिलकुल ही अनौपचारिक भाव में रहा, बेलौस। प्रधानमंत्री और स्वावलंबी हो रही महिला के बीच, बिना किसी हस्तक्षेप के।

प्रयागराज/लखनऊ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता के लिए सिर्फ नारे ही नहीं देते, बल्कि धरातल पर यह सबकुछ संभव दिखे इसके लिए आत्मीय पहल भी करते हैं। महिला आत्मनिर्भरता को लेकर पीएम मोदी की भावनात्मक और प्रेरणादायी पहल की साक्षी बनीं सहारनपुर की बैंकिंग कारेस्पांडेंट सखी (बीसी सखी) शबाना परवीन। पीएम ने न केवल इस बीसी सखी से बात की बल्कि उनकी नौ माह की गुड़िया सिदरा पर भी प्यार-दुलार बरसाया। शबाना पीएम की सहजता की मुरीद हो गई हैं। उनका कहना है कि जिस देश में प्रधानमंत्री खुद सीधे गांव की महिलाओं से जमीनी संवाद करते हों, उस देश की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता।

PM modi during Jan samvad rally with womens in prayagraj