सीएम योगी को पीएम मोदी ने कुछ खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई, साथ ही इन बड़े मंत्रियों ने भी दी ढेरों शुभकामनाएं

लखनऊ. यूपी सीएम योगी के 47वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कुछ खास अंदाज में बधाई दी। पीएम मोदी ने सीएम योगी को बधाई देते हुए कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बदलने में बहुत ही सराहनीय काम किया है। उन्होंने खासतौर पर कृषि, उद्योग जैसे क्षेत्रों में और साथ ही कानून-व्यवस्था को भी बेहतर बनाया है। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।

Greetings to Uttar Pradesh’s dynamic Chief Minister, @myogiadityanath Ji on his birthday. Yogi Ji has done commendable work in transforming Uttar Pradesh, especially in areas like agriculture, industry as well as in improving law and order. I pray for his long and healthy life.