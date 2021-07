New Medical College in UP: यूपी में 30 जुलाई को बनेगा इतिहास, एक साथ नौ मेडिकल कालेजों का लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी

New Medical College in UP: उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का है।