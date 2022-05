नेपाल दौरे के बाद पीएम मोदी सीएम योगी समेत पूरी कैबिनेट के साथ करेंगे ये काम, मंत्रियों को दिए गए निर्देश

PM Narendra Modi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल पहुंचेंगे। यहां लुंबिनी के दर्शन के बाद वापस लखनऊ में योगी सरकार और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे। बुद्धपूर्णिमा पर कुशीनगर हवाईअड्डे से नेपाल में लुंबिनी के दर्शन करेंगे। इसके बाद पीएम वापस राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। योगी कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों को RT-PCR कराने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद रात्रिभोज में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को वाराणसी दौरे पर रहेंगे। इसके बाद वह गोरखपुर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में कुशीनगर जाएंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वहां जा रहे हैं, जिन्होंने हाल में भारत का दौरा किया था और पीएम मोदी को नेपाल आने का निमंत्रण दिया था।

PM Narendra Modi will dinner With CM Yogi and Whole Cabinet in Lucknow