रेप के आरोपी को चार साल बाद मिली सजा, दृष्टिहीन लड़की ने आवाज से पहचाना आरोपी

POCSO Court gave punishment to Molestation Accused after Four Years- पॉक्सो कोर्ट (POCSO) ने चार साल बाद पहचाने गए रेप के आरोपी को सजा सुनाई है। चार साल पहले 16 साल की नाबालिग दृष्टिहीन लड़की के साथ 20 वर्ष के लड़के ने रेप किया था।