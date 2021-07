शायर मुनव्वर राना के बोल, 'दोबारा सीएम बने योगी तो यूपी छोड़ दूंगा'

Poet Munawwar Rana said will leave UP if Yogi become CM again- मशहूर शायर मुनव्वर राना (Munawwar Rana) एक बार फिर अपने बयान की वजह से सुर्खियों में हैं।उन्होंने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनते हैं, तो वह यूपी छोड़ देंगे।