मसाज पार्लर की आड़ में चल रहा था देह व्यापार, नशे का इंजेक्शन देकर लड़कियों को बनाया बंधक, लखनऊ से 6 गिरफ्तार

Published: February 04, 2022 10:48:13 am

राजधानी लखनऊ में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। गोमतीनगर पुलिस ने पीकेजी मसाज पार्लर की आड़ में देह व्यापार का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपित युवतियों को बंधक बनाकर रखे थे। पार्लर में काम करने वाले एक लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बच निकली और पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर से मुलाकात कर इस मामले का खुलासा किया। शिकायत के आधार पर पुलिस आयुक्त ने टीम गठित कर बताई गई जगह पर छापा मारा, तो बात सच निकली। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। गुरुवार को एसीपी गोमतीनगर श्रेता श्रीवास्तव ने टीम के साथ गोमतीनगर विस्तार स्थित पीकेजी पार्लर में छापा मारा और छह युवकों को गिरफ्तार किया। पार्लर से आठ युवतियों को बरामद किया गया है।

Police Arrested Six Involved in Deh Vyapar by Taking Woman Hostage