जब नस काटने पर नहीं हुई मौत तो फांसी के फंदे से झूल गई महिला सिपाही, होने वाले पति से चल रही थी वीडियो कॉल

Lucknow News: पीजीआई पुलिस स्टेशन में तैनात एक महिला सिपाही ने को आत्महत्या कर ली। जब नस कटने से मौत नहीं हुई तो युवती फंदे से झील गई।

Updated: May 16, 2022 10:50:15 am

लखनऊ के पीजीआई पुलिस स्टेशन में तैनात एक महिला सिपाही ने रविवार को आत्महत्या कर ली। सिपाही सरिता पीजीआई की पास ही किराए के मकान में रहती थी। महिला अपने होने वाले पति से वीडियो कॉल करते हुए पहले नस काटी। जब नस कटने से मौत नहीं हुई तो युवती फंदे से झील गई। आशंका व्यक्त की गई है कि महिला सिपाही ने आत्महत्या के दौरान वीडियो कॉल एक सिपाही को की थी। दोनों की शादी भी होने वाली थी। दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता था। हालांकि पुलिस इस संबंध में अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोल रही है। पुलिस ने महिला सिपाही का मोबाइल अपने कब्जे में ले लिया है। जांच करने के साथ पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी।

