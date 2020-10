पुलिस स्मृति दिवस पर बोले सीएम योगी- अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता

लखनऊ. पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019-20 में शहीद हुए नौ पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित किया। इनमें कानपुर के बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों के परिवार थे। सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इस दौरान 122 शहीदों के परिजनों को 26 करोड़ रुपये वितरित किये गये। सीएम ने कहा कि बिकरू कांड में शहीद पुलिस कर्मियों को 50 लाख की जगह एक करोड़ रुपये दिए गए। मनोबल बढ़ाने के लिए 26 जनवरी और 15 अगस्त को विभिन्न पदक दिए गए। पुलिस बल की तारीफ करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि उत्तर प्रदेश में आपसी सौहार्द व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सभी जगह विशेष अभियान चल रहा है। सड़कों पर महिला पुलिस सक्रिय है वहीं, एंटी रोमियों स्क्वायड शोहदों को सबक सिखा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 21 थाने और नौ नई पुलिस चौकियों का निर्माण किया है। बेटियों की सुरक्षा के लिए लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर में महिला पुलिस के 3786 पदों का अलग से सृजन किया गया है।

अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है। अपराधियों में कानून का भय पैदा करना सरकार की प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में आपसी सौहार्द व्याप्त है। अपराध रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। यूपी में अपराधी या तो मारे गये हैं या फिर जेल में हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 20 मार्च 2017 से अब तक पुलिस मुठभेड़ में 125 कुख्यात अपराधी मारे गए हैं और 900 से अधिक घायल हुए हैं। इस दौरान राज्य में पुलिस के 13 जवान शहीद हुए हैं। इसके अलावा प्रदेश में 34,217 अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर उनकी संपति जब्त की गई है। 30 करोड़ से अधिक सरकारी संपात्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। वहीं, अब तक 150 से अधिक शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं।

Lucknow: Chief Minister Yogi Adityanath pays tribute to the police personnel on #PoliceCommemorationDay2020 today.



"I pay my homage to those 9 police personnel of UP Police who lost their lives in the line of duty during 2019-20. Their sacrifice inspires everyone," says UP CM pic.twitter.com/wsL2QhHPhH