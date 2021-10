बीजेपी और सपा के बीच ट्टिटर पर छिड़ी जंग, बीजेपी का वार

Uttar Pradesh Assembly Elections 2022: बीजेपी और सपा के बीच (War on Social Media) ट्टिटर (Twitter) पर भी जंग शुरू हो गयी है। पहले बीजेपी ने वार किया कि बीजेपी ने जहाँ पहले ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के सांसद को लापता बताया तो सपा की सोशल मीडिया टीम भी तुरंत सक्रिय हो गयी उसने भी सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर ट्वीट किया सवाल किया कि, "महाराज जी कहाँ हो लापता?”

लखनऊ. विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections 2022) के नजदीक आते ही जहाँ सियासी पैंतरेबाजी शुरू हो गयी है वहीं सोशल मीडिया पर भी जंग (Political War on Social Media) तेज हो गयी है। बीजेपी ने जहाँ पहले ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के सांसद (Azamgarh constituency) को लापता बताया तो सपा की सोशल मीडिया टीम (IT cell) भी तुरंत सक्रिय हो गयी उसने भी सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को लेकर ट्वीट किया सवाल किया कि, "महाराज जी कहाँ हो लापता?”

बीजेपी का वार - लापता "अखिलेश यादव"

बीजेपी (BJP) ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर वार करते हुए उन्हें गुमशुदा करार दिया और कहा कि वह अपने संसदीय क्षेत्र से गायब हैं।

सपा का पलटवार - "महाराज जी कहां हो लापता?”

सपा (Samajwadi Party) ने जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लापता बताया। सपा ने पूछा, “महाराज जी कहां हो लापता? साढ़े चार साल से यूपी का विकास पूछ रहा आपका पता।"