यूपी में 27 से 30 जून के बीच पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा, नई गाइडलाइन जारी

Polytechnic Entrance Exam: उत्तर प्रदेश में पॉलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। 140 केन्द्रों पर परीक्षाएं होंगी।

सयुंक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अधिकारियों की नजर में कोरोना संक्रमण की आशंका खत्म हो गई है। यही वजह है कि परीक्षा के दौरान फेस रिकॉग्नाइजर की जगह फिर से बायोमीट्रिक हाजिरी के आदेश दिए गए हैं। यूपी में पॉलीटेक्निक की प्रवेश परीक्षा 27 जून से आयोजित की जा रही हैं। यूपी के लगभग सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए है। लेकिन प्रदेश में बढ़ रहे कोविड के बावजूद भी बयोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज की जाएगी।

Polytechnic Entrance Exam between 27 to 30 June in UP