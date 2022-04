अब आईआईएम और आईआईटी की तर्ज पर जारी होगी पॉलिटेक्निक की रैंकिंग

Uttar Pradesh Polytechnic Update: प्रदेश के पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए जरूरी खबर है। अब छात्रों को परिणाम से लेकर अपने संस्थानों के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। छात्रों की रैंकिंग अब आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर जारी होगी।

छात्रों को एडमिशन के लिए अच्छे पॉलीटेक्निक संस्थानों का चयन करने में काफी मुश्किल होती है। कई बार संस्थानों की झूठी सूचनाओं को सही मानकर वह उनके चंगुल में फंस जाते हैं। इस बार ऐसा न हो इसके लिए प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च फ्रेमवर्क की तर्ज पर संस्थानों की रैंकिंग जारी करने को कहा है। जिस तरह आईआईटी के परिणामों का रिजल्ट पोर्टल में जारी होता है, इसी तरह अब पॉलिटेक्निक का परिणाम जारी होगा।

Polytechnic Ranking will be Circulate Online like IIT or IIM