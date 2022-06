अब आईआईटियंस की तरह पॉलेटेक्निक छात्र बनाएंगे ड्रोन, दिए जाएंगे ये स्पेशल प्रशिक्षण

Polytechnic News: अब पॉलेटेक्निक छात्र भी आईआईटियंस की तरह ड्रोन बनाएंगे। इसके लिए राजकीय पॉलेटेक्निक संस्थानों में स्पेशल प्रशिक्षण शुरू किया जा रहा है।

प्राविधिक शिक्षा विभाग इस बार छात्रों को ड्रोन बनाना सिखाने जा रहा है। छात्र इसी सत्र से डिप्लोमा के लिए आवेदन कर प्रशिक्षण ले सकते हैं। हालांकि अभी इसका प्रशिक्षण प्रदेश के सिर्फ पांच जिलों की राजकीय पॉलीटेक्निक में शुरू होने जा रहा है। इनमें कानपुर समेत आजमगढ़, लखनऊ, अयोध्या और झांसी शामिल हैं।

भारतीय शोध, विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान (आईआरडीटी) ने छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी को सिखाने की संस्तुति शासन से की थी। जिसे शासन ने हरी झंडी दे दी है। इसके बाद अब इस बार से चुनिंदा संस्थानों में प्रशिक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। प्रवेश परीक्षा पास करने वाले स्नातक पास अभ्यर्थी जी ग्रुप के अंतर्गत इस नए पीजी डिप्लोमा कोर्स में प्रशिक्षण ले सकेंगे।

300 छात्रों को मिलेगा मौका

एक साल के इस कोर्स में चयनित जिले में 60 सीटें होंगी। इस प्रकार कुल 300 छात्रों को पहली बार में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आईआरडीटी के निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि राजकीय पॉलीटेक्निक में इस कोर्स का प्रशिक्षण लेने के लिए छात्रों को 11 हजार फीस चुकानी पड़ेगी।

Polytechnic Students Now learn How to make Drone like IITians