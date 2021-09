किडनी के मरीजों का होगा फ्री में इलाज, यूपी में 20 जिलों में डायलिसिस यूनिट लगाने की तैयारी

Preparations to Set up Dialysis Units in 20 Districts in UP- प्रदेश में किडनी के मरीजों को मुफ्त इलाज मिलेगा। 20 जिलों में डयलिसिस यूनिट लगाए जाने की तैयारी है। इसकी कवायद विभाग ने तेज कर दी है।