चार दिवसीय दौरे पर यूपी आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, 26 से 29 अगस्त यूपी के विभिन्न जिलों का करेंगे दौरा

President Ramnath Kovind Will be on Four Day UP Visit- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) चार दिवसीय यूपी दौरे पर आ रहे हैं। राष्ट्रपति 26 से 29 अगस्त के बीच यूपी आएंगे। राष्ट्रपति कोविंद अपने दौरे पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री संपूर्णानंद की एक शानदार कांस्य मूर्ति का भी उद्घाटन करेंगे।