मंहगाई ने खट्टा कर दिया नमकीन का स्वाद, मसाले में भी बढ़ी इतनी कीमत

Price Hike: एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है वहां, इससे नमकीन भी अछूती नहीं रही। नमकीन की कीमतों में अचानक इजाफा हो गया। मसालों की दाम का प्रभाव नमकीन पर भी रहा।

Updated: May 20, 2022 10:12:01 am

पनीर की भुजिया हो या आलू भुजिया अब सभी का स्वाद खट्टा हो गया। वजह है नमकीन की बढ़ती कीमतें। लौंग बेसन के बने सेव से लेकर स्पेशल फर्रूखाबादी मठरी की कीमतों के 10-15 फीसदी तक इजाफा हो गया। बढ़ती महंगाई में नमकीन के दाम बढ़ने में भी पीछे नहीं रहे। सबसे ज्यादा असर छोटे पैकेट्स पर पड़ा। अभी तक जो पैकेट पांच रुपए के मिल रहे थे, उनकी कीमत बढ़ाकर सीधे 10 रुपए कर दी। इससे ग्राहकों को और झटका लगा। जहां एक 1 किलोग्राम के पैकेट में 10 रुपए बढ़ तो वहीं 50 ग्राम के पैकेट में सीधे 5 रुपए बढ़ा दिए हैं।

Price Hike Namkeen and Spices Know more about inflation