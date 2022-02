अमूल दूध खरीदना आज से हो गया महंगा, देशभर में नई कीमत लागू

एक मार्च से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अमूल दूध के दाम बढ़ रहे हैं। अब दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 30 रुपये वाले 500 मिलीलीटर अमूल गोल्ड की कीमत 32 रुपये हो जाएगी।

अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो जाएगा। एक मार्च से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अमूल दूध के दाम बढ़ रहे हैं। अब दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद 30 रुपये वाले 500 मिलीलीटर अमूल गोल्ड की कीमत 32 रुपये हो जाएगी। वहीं अमूल ताजा 24 रुपये प्रति 500 मिली और अमुल शक्ति की कीमत 27 रुपये प्रति 500 मिली होगी। इससे पहले जुलाई 2021 में दूध की कीमत बढ़ाई गई थी।

Price Increase in Amul Milk from 1st March 2022 across the Country