राष्ट्रपति की मातृभूमि में बोले पीएम मोदी, 'परिवारवाद' राजनीतिक बयान नहीं बल्कि चाहता हूं विपक्ष मजबूत बनें

PM Modi in President Motherland: राष्ट्रपति के गांव परौंख का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दौरा किया। यहां पर पीएम मोदी ने विपक्ष के लिए बड़ी बात कह दी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि परिवारवाद हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला घोटता है। उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। देश और लोकतंत्र की मजबूती के लिए राजनीतिक दलों को परिवारवाद से मुक्त होना चाहिए। वह शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मातृभूमि परौंख में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

