16 अगस्त से जेल में बंद कैदी कर सकेंगे अपनों से मुलाकात, शासन ने तैयार की गाइडलाइन

Prisoners Will Be Given Permission to Meet Their Loved Ones- आने वाले परिजन को 72 घंटे की आरटीपीसीआर रिपोर्ट (RTPCR Report) लेकर आना होगा। कोविड की दोनों डोज ले चुके परिजनों को मुलाकात के लिए ज्यादा तवज्जो दी जाएगी।