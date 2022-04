प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को अब आसानी से मिलेगी मान्यता, Yogi आदित्यनाथ के एक फैसले से India में बढ़ेंगे डॉक्टर

अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज से चिकित्‍सा क्षेत्र में भविष्‍य बनाने वाले छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही प्राइवेट मेडिकल कालेजों को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा मान्यता देने से जनता को अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर ज्यादा मिलेंगे। इससे देश को ज्यादा फायदा होगा।

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के निर्देशानुसार साल 2022 में अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसमें मेडिकल कॉलेज बनने से मरीजों की दिक्‍कतें कम होंगी और आसानी से इलाज मिल सकेगा। इस मेडिकल कॉलेज के संचालन से रेफरल केसों में भी कमी आएगी। अटल बिहारी वाजपेई मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेजों के मेडिकल पाठ्यक्रमों को संबद्धता दी गई है। जिसके तहत एमबीबीएस की 58, एमडीएमएस, डीएम, एमसीएच के 25, बीएससी नर्सिंग की 335, पोस्‍ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के 86, एमएससी नर्सिंग के 43 और पैरामेडिकल के 119 को मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए दूसरे मेडिकल कॉलेजों को संबद्धता दी गई है। छात्र-छात्राओं की सुविधाओं में भी इजाफा हुआ है।

Yogi Adityanath on Medical College in UP