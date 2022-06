पहले निजी पॉलीटेक्निकों को पोर्टल पर दिखानी होगी फीस, ये हुआ बड़ा बदलाव

Polytechnic News: अब पॉलीटेक्नि संस्थानों में मौजूद संसाधनों की पोर्टल पर पूरी जानकारी देनी होगी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा ने चेतावनी जारी की। सुधरे नहीं तो कार्रवाई भी होगी।

पॉलीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में निजी पॉलीटेक्निकों को संस्थान में मौजूद संसाधन और पाठ्यक्रम की फीस की जानकारी संस्थान के पोर्टल पर देनी होगी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा ने इसका आदेश जारी किया है। यदि किसी संस्थान ने फीस और संसाधनों का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संस्थानों को 15 जून तक का समय दिया गया है।

Private Polytechnic Mention Fess in Portal and all details