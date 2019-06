ढाई साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध को लेकर प्रियंका गांधी-राहुल ने उठाया ये बड़ा कदम, भावुक मन से किया ये ऐलान

लखनऊ. अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अलीगढ़ में की निर्मम हत्या कर दी गई। पूरे देश में इस घटना को लेकर गुस्सा भरा हुआ है। बॉलीवुड से लेकर राजनीति तक लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। वहीं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए प्रियंका गांधी ने घटना की निंदा की। प्रियंका कहती हैं कि ढाई साल की बच्ची के साथ जो अपराध हुआ है वो बहुत ही अमानवीय है। उन्होंने कहा कि मैं नि:शब्द हूं. मैं इस बच्ची के माता-पिता के दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकती, महसूस कर सकती हूं. प्रियंका कहती हैं कि हमारा समाज क्या बन गया है?

वहीं प्रियंका गांधी ने दूसरा ट्वीट करते हुए कहा कि अलीगढ़ की मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय और जघन्य घटना ने हिलाकर रख दिया है। हम ये कैसा समाज बना रहे हैं? बच्ची के माता-पिता पर क्या गुजर रही है ये सोचकर दिल दहल जाता है। अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।



ये थी पूरी घटना

टप्पल में 30 मई को एक ढाई साल की बच्ची गायब हुई थी। दो जून को उसका क्षत-विक्षत शव घर से 100 मीटर दूर मिला। बच्ची के पिता ने पहले ही दिन हत्या का शक मुहल्ले के जाहिद पर जताया था। बताया था कि जाहिद ने उधार के पांच हजार रुपये तो नहीं दिए, उल्टे परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। पुलिस ने जाहिद व उसके पड़ोसी असलम को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। चार जून को हत्या का पर्दाफाश कर दोनों को जेल भेज दिया। पुलिस के अनुसार दोनों ने हत्या करना कुबूल किया। वजह में बच्ची के पिता से बेइज्जती का बदला लेना बताया।

इंस्पेक्टर सहित पांच निलंबित

वहीं मामले में एसएसपी आकाश कुलहरि ने शुक्रवार को इंस्पेक्टर केपी सिंह चहल सहित पांच पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए हैं।इनमें तीन दारोगा व एक सिपाही भी शामिल है। सभी के खिलाफ जांच के भी आदेश दिए हैं। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में इंस्पेक्टर कुशलपाल सिंह चाहल, दारोगा सत्यवीर सिंह, अरविंद कुमार, शमीम अहमद व सिपाही राहुल यादव शामिल हैं। बच्ची का शव मिलने के बाद कुशलपाल सिंह चाहल को लाइन हाजिर किया गया था।

The brutal murder in Aligarh is yet another inhuman, unspeakable crime against an innocent child. I cannot even begin to imagine the pain her parents must feel. What has become of us?

राहुल गांधी ने भी किय ट्वीट

कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यूपी के अलीगढ़ में एक छोटी बच्ची की भयानक हत्या ने मुझे झकझोर कर रख दिया है। कोई भी इंसान इतनी बर्बरता के साथ मासूम की हत्या कैसे कर सकता है? हत्यारों को सजा दिलाने के लिए यूपी पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए।

The horrific murder of a little girl in Aligarh, UP has shocked and disturbed me. How can any human being treat a child with such brutality? This terrible crime must not go unpunished. The up police must act swiftly to bring the killers to justice.