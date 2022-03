प्रियंका गांधी ने किया 15 किलो मीटर चलकर फिर दोहराया 'लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सैकड़ों लड़कियों से..

International Women Day महिला दिवस पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कई किलो मीटर की पद यात्रा की है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण का संदेश देते हुए, कांग्रेस पार्टी ने "लड़की हूं लड़ सकती हूं" महिला मार्च का आयोजन किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं के अनूठे मार्च का नेतृत्व किया। लखनऊ की ऐतिहासिक भूमि पर हुए इस अनूठे मार्च में कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव लड़ने वाली 159 महिला उम्मीदवार भी शामिल हुईं। महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित महिला मार्च में हजारों महिलाओं का जनसैलाब उमड़ आया।

Priyanka Gandhi on Women Day in Lucknow with Girls ladki hoon Lad Sakti Hoon