लॉकडाउन में प्रियंका गांधी की अपील, एक महीने तक फ्री करें सभी तरह की कॉलिंग

लखनऊ. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Vadra) ने एयरटेल प्रमुख सुनील भारती मित्तल (Sunil Bharti Mittal), रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और बीएसएनएल (BSNL) एवं वोडाफोन (Vodafone) के प्रमुखों को पत्र लिखकर एक महीने तक अपनी सेवाएं फ्री मुहैया कराने की अपील की है। प्रियंका ने देश की सभी कंपनियों के लिखे गए पत्र में प्रियंका ने इनकमिंग और आउटगोइंग अगले एक महीने के लिए निशुल्क करने की अपील की है, ताकि लोगों को अपने परिजनों से बात करने में सहूलियत मिल सके। प्रियंका ने पत्र में कहा, देशभर में लाखों मजदूर पलायन कर रहे हैं। भूख, प्यास और बीमारियों से जूझते हुए अपने परिवार तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसलिए अनुरोध है कि प्रवासी श्रमिकों को एक महीने के लिए सेवाएं फ्री मुहैया कराई जाएं। प्रियंका ने कहा, 'मुझे लगता है संकट की इस घड़ी में मदद करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।'

The coronavirus lockdown in India is necessary, but it has been very badly planned, and is causing terrible hardship. A phone call to give news to family is the very least owed to those who are suffering its consequences. Jai Hind. #FreeCalling pic.twitter.com/36UoGOk4Eo

मोबाइल सेवा फ्री करने की अपील

गांधी ने कहा कि बड़ी संख्या में गरीब प्रवासी श्रमिक अपने गृहनगर जाने के लिए सैंकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं, उनके पास फोन रिचार्ज कराने के लिए पैसे नहीं हैं और वे अपने संबंधियों से बात या संपर्क नहीं कर सकते, ऐसे में दूरसंचार कंपनियां हालात में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं।

Today, millions of migrant workers across our nation are trying to find their way home to their families, battling hunger, thirst and disease. Many have run out of money on their phone recharges. This means they are unable to call their families or reach out for help#FreeCalling pic.twitter.com/nIsusufZM5