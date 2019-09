कांग्रेस प्रत्याशियों को खुद प्रियंका गांधी ने दिया तगड़ा झटका, उपचुनाव से ठीक पहले बड़ी खबर

लखनऊ. आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव (UP Upchunav) को लेकर कांग्रेस (Congress) ने लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवारों (Candidate for UP Byelection) की घोषणा कर दी है। इस उपचुनाव में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की 11 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं। इन सभी सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की प्रभारी होने के बावजूद प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए प्रचार नहीं करेंगी। आपको बता दें कि देश के 17 राज्यों की 64 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें कुल 63 विधानसभा सीटें और एक लोकसभा सीट शामिल हैं।



प्रियंका गांधी नहीं करेंगी प्रचार

दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव (2019 Loksabha Election) के दौरान प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को कांग्रेस ने महासचिव (Congress Mahasachiv) बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रियंका ने भी इस जिम्मेदारी को निभाते हुए उत्तर प्रदेश में जमकर प्रचार किया। उसके बाद से माना गया कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh Congress) में पार्टी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश जारी रखेंगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव (UP Vidhansabha Upchunav) का मौका आया है। उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभा सीटों (UP Vidhansabha Seat Upchunav) पर 21 अक्टूबर को चुनाव होना है, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, प्रियंका गांधी किसी भी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी। जिससे कांग्रेस खेमे में मायूसी हैं।

स्थानीय मुद्दों पर हो रहा उपचुनाव

अभी तक किसी भी राज्य का प्रभारी अपने प्रदेश में होने वाले किसी भी चुनाव में प्रचार करता आया है, लेकिन प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi Campaign) के उपचुनाव में प्रचार न करने की खबरें आ रही हैं। कांग्रेसी इसके पीछे कई तर्क भी दे रहे हैं। कुछ कांग्रेसियों का मानना है कि पिछले विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Election 2017) में कांग्रेस ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस कारण उपचुनाव की कई सीटें, जो उस समय सपा के खाते में थी, वहां इस बार कांग्रेस की स्थिति के अच्छी नहीं है। जिसके चलते कांग्रेस के बड़े नेता प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार से दूर रखने के पक्ष में हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को प्रचार से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं यूपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी (Pramod Tiwari) का कहना है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व कभी भी उपचुनाव के प्रचार के लिए नहीं जाता है। यह उपचुनाव (UP Upchunav) स्थानीय मुद्दों पर हो रहा है इसलिए प्रदेश के नेता ही उपचुनाव में प्रचार करेंगे।