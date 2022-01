कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में पिछले पांच साल में 16.5 लाख युवाओं की नौकरी छिन गई। चार करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी।

यूपी चुनाव में रोजगार और शिक्षा असली मुद्दा- प्रियंका गांधी लखनऊ. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और शिक्षा के बजट में कथित कटौती के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि यूपी में पिछले पांच साल में 16.5 लाख युवाओं की नौकरी छिन गई। चार करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा ही छोड़ दी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इस पर न बात करते है, न ट्वीट...क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दाजो उठ गया तो राज खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पांच वर्षों में उप्र के शिक्षा बजट में भारी कटौती की। बजट ज्यादा मिला तो युवाओं को नए विश्वविद्यालय, इंटरनेट, छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय और छात्रावास मिलते प्रियंका गांधी ने युवाओं से आह्रान किया कि युवाओं, यही इस चुनाव का असली एजेंडा है।

Priyanka Gandhi said Employment and education real issues in Election